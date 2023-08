Accordo Usl-J.B.Festaz, operatori sanitari al Parini

E' stato firmato il protocollo di intesa tra l'Usl della Valle d'Aosta e la casa di riposo J.B.

Festaz per il trasferimento del personale all'ospedale di Aosta fino al termine dei lavori di riqualificazione per l'ospedale di comunità. Gli operatori sanitari della casa di riposo aostana - sette infermieri e 11 Oss - cominceranno a lavorare al Parini dal primo settembre "permettendo così, dopo un primo periodo di affiancamento, l'apertura di 12 posti letto nel reparto di Neurologia". L'impiego temporaneo durerà fino al 31 dicembre 2024, data prevista per la fine dei lavori che trasformeranno la casa di riposo in Ospedale di comunità, come previsto dalla Missione 6 del Pnrr. Contestualmente i pazienti ricoverati al J.B. Festaz saranno trasferiti alla Rsa di Variney.

"La firma del Protocollo sancisce il raggiungimento di risultati importanti per la comunità valdostana - commenta l'assessore Carlo Marzi - valorizzando la presenza sul territorio del J.B.

Festaz anche quale sede del futuro Ospedale di comunità, con l'apertura nell'Ospedale Parini di 12 preziosi nuovi posti letto nel reparto di Neurologia, che ne aveva forte necessità". Per Massimo Uberti, direttore generale Usl, "questo progetto è un bell'esempio di collaborazione tra Istituzioni grazie alla quale abbiamo trovato una soluzione in cui tutti gli interlocutori traggono beneficio, soprattutto i cittadini valdostani: con l'opportunità della riqualificazione del J.B. Festaz, la parte relativa a Rsa e Uap deve essere chiusa per circa un anno di lavori e in questo lasso di tempo il personale non avrebbe avuto un'occupazione; invece attraverso questo accordo noi acquisiamo questo personale temporaneamente e lo facciamo lavorare in équipe, senza quindi smembrare il gruppo, per riaprire il reparto di Neurologia che nel frattempo abbiamo ristrutturato".

