"A casa con gli anziani", progetto contro esclusione sociale

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto "A casa con gli anziani" volto a sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa. L'iniziativa è stata presentata dalla cooperativa sociale Mont Fallère, che sarà anche soggetto attuatore, e rientra tra i "Progetti di Inclusione Attiva", previsti dal programma regionale annuale degli interventi di politica del lavoro.

"Il progetto non si limiterà a proseguire le attività già sperimentate - si legge in una nota - ma amplierà gli ambiti di svolgimento dei servizi con il fine ultimo di instillare, in persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, l'interesse a partecipare a corsi formazione destinati a creare opportunità occupazionali". La spesa complessiva è pari a circa 69.000 euro.



