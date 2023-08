Tesori valdostani in vetrina, torna Plaisirs de culture

Dai workshop nei castelli alle visite guidate, dai laboratori alle passeggiate a tema, dai tour in bicicletta ai concerti e agli spettacoli: tutto questo è "Plaisirs de Culture", rassegna in programma dal 16 al 24 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Il tema dell'undicesima edizione è 'Living Heritage' perché"in Valle d'Aosta, oggi più che mai, i musei sono vivi, i castelli parlano, le pietre trasmettono la loro memoria". "Al centro della manifestazione - si legge nella presentazione - troviamo la voglia di promuovere la conoscenza, non solo attraverso la teoria, ma soprattutto con la pratica: si cammina, si tocca e si sperimenta direttamente sul campo".

Si passa dai rimedi naturali di Jovencan alla tessitura della canapa di Champorcher, dai laboratori artigianali di Fenis alla lavorazione dell'argilla nel castello di Sarre. E poi leggende medievali del castello di Issogne, la semina dei cereali a Saint- Denis, i radioamatori ad Avise, le stelle all'osservatorio di Saint-Barthélemy, le passeggiate a Quart, a Gressoney-La-Trinité, ad Aymavilles, a Introd, a Villeneuve, ad Arvier, a Cogne, a Champdepraz e a Saint-Marcel. Inoltre per una settimana sarà possibile visitare gratuitamente i principali castelli e musei regionali. Il programma completo: https://valledaostaheritage.com/events/plaisirs-culture-2023/



