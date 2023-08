Sport, 300.000 euro per sistemare il campo di Saint-Christophe

La giunta regionale ha concesso un contributo di 306.537 euro al Comune di Saint-Christophe a titolo di concorso finanziario alle spese relative a degli interventi su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. In particolare, si tratta di lavori straordinari per il miglioramento del campo sportivo. L'ammontare della somma - come si legge in una nota - è stabilito dalla legge regionale 16/2007 con la quale la Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi eccedenti la manutenzione ordinaria e nella misura del 50% dell'imposto ammesso.



