Prevenzione del suicidio, Valle d'Aosta avvia una campagna

La Valle d'Aosta si attiva nella prevenzione del suicidio, fenomeno che ha una forte penetrazione nella regione alpina. La giunta ha approvato la partecipazione della Regione alla Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, programmata a Saint-Vincent per il 10 settembre 2023.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto regionale che, tra le varie azioni da porre in essere, prevede l'avvio di campagne di prevenzione e di sensibilizzazione al fenomeno. La giornata è organizzata in collaborazione con "Il Mandorlo Fiorito", sezione interna all'associazione Volontari del soccorso Grand Paradis.

Inoltre il governo regionale ha approvato la realizzazione di interventi formativi previsti nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio, da attuarsi per il tramite di docenti in possesso di specifiche qualifiche e specializzazioni, e un progetto di azione/ricerca rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione, agli insegnanti e ai genitori da attuarsi per il tramite dell'Università della Valle d'Aosta. La spesa complessiva prevista per il 2023 è di 100 mila euro.



