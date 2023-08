Precipita con il parapendio in Svizzera, morto francese

Un pilota francese di 52 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio sulle Alpi svizzere. L'incidente è avvenuto domenica 20 agosto - ma è stato reso noto solo oggi - in val Ferret, vicino a La Fouly, nel Cantone Vallese.

Il volo, in tandem con un cliente, è avvenuto a Chamonix, in Francia. Per cause ancora da accertare il parapendio è precipitato da un'altezza di circa 50 metri, finendo in un prato. Al pilota è stato subito eseguito un massaggio cardiaco, purtroppo risultato vano. Il passeggero, un francese di 49 anni, è stato condotto all'ospedale di Sion e non è grave.



