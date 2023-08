In Valle d'Aosta sole e gran caldo fino a giovedì

"Un promontorio di alta pressione centrato sulla Spagna si estende sulla regione alpina e determina sulla Valle d'Aosta tempo stabile e molto caldo anche in montagna sino a tutto mercoledì. Da giovedì è possibile che questo promontorio si indebolisca progressivamente consentendo l'aumento dell'instabilità pomeridiana con rovesci sparsi specie in montagna". E' quanto si legge nel bollettino dell'ufficio meteorologico della Regione Valle d'Aosta per i prossimi giorni.

"Sabato l'instabilità pomeridiana diverrà marcata - prosegue - mentre domenica è possibile il transito di una perturbazione sulla nostra regione con giornata brutta e temporalesca sin dal mattino". Lo zero termico si attesta tra i 4.400 e i 5.000 metri di quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA