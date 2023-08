Frana a Oyace, revocata la chiusura notturna della strada regionale

"A seguito dell'avanzamento dei lavori realizzati su entrambe le aste torrentizie interessate dagli eventi di colata detritica del 14 agosto ed al completo ripristino del sistema di monitoraggio presente sul torrente Baudier" è stata revocata la chiusura notturna (dalle 22 alle 5) della strada regionale 28 di Bionaz e Oyace. Lo comunica la Protezione civile.

"Eventuali nuove misure restrittive riguardo alla circolazione - si legge in una nota - potranno essere previste durante la settimana, in funzione del prosieguo dei lavori che le strutture tecniche della Regione e di Arpa stanno definendo.

In attesa di poter ultimare il ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Baudier e Varère, nel caso di eventuale allertamento meteo - idrogeologico interessante la zona dell'alta Valpelline, la circolazione sarà precauzionalmente interrotta almeno nelle ore notturne".



