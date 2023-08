Vigili del fuoco, a settembre il campeggio dei gruppi giovanili

Si terrà dal 1/o al 3 settembre prossimi la seconda edizione del Campeggio regionale per gruppi giovanili dei vigili del fuoco volontari della Valle d'Aosta organizzato dal Comitato campeggio Vda: tre giornate di formazione, di animazione e di divertimento dedicate ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato dei 'pompieri'.

Dopo una prima edizione nel 2019 e una pausa dovuta alla pandemia, l'iniziativa riprende ospitando cento allieve e allievi, dai 12 ai 17 anni, già iscritti a gruppi giovanili, che saranno seguiti da 25 istruttori appartenenti ai gruppi giovanili dei vigili del fuoco volontari di Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Trento e di Brescia.

Sede dell'evento sarà l'area verde di Pollein, dove i ragazzi che partecipano al campus si confronteranno nell'attività di pompieristica e del soccorso, dibatteranno su tematiche quali il senso civico, il radicamento al proprio territorio e la salvaguardia di quest'ultimo, socializzando e affrontando il vivere in comunità.

Gli iscritti ai gruppi giovanili vigili del fuoco volontari che vogliono partecipare devono segnalare la propria presenza via e-mail (segreteriacampeggio.vda@gmail.com).



