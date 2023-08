Quartiere Cogne, torna la cancelleria sospesa

In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, torna anche quest'anno ad Aosta la 'Cancelleria sospesa' organizzata dall'Associazione quartiere Cogne in collaborazione con la cartolibreria di corso Lancieri 2.

L'iniziativa è a favore dei nuclei con minori che abitano nella zona e che frequentano le scuole dell'obbligo. L'obiettivo è fornire "un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà".

Per fare una donazione ci si può recare all'ufficio dell'associazione, in place Soldats de la neige 1, ad Aosta, o presso la cartolibreria. "Negli anni precedenti - si legge in una nota - questa iniziativa ha riscosso un notevole successo permettendo ai bambini di ricevere una dotazione di base per frequentare serenamente la scuola".



