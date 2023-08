Mondiali atletica, posticipato l'esordio di Eleonora Marchiando

E' posticipato a lunedì prossimo l'esordio mondiale per l'ostacolista valdostana Eleonora Marchiando. Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha formalizzato la composizione delle 4x400 mista, in programma oggi, nel giorno dell'esordio dei 19esimi mondiali di Budapest. Alla 25enne di Aosta, una delle diverse opzioni a disposizione dello staff tecnico, è stata preferita Ayomide Folorunso (Fiamme oro).

Eleonora Marchiando avrà così più tempo per affinare gli ultimi passaggi in vista delle batterie dei 400hs in programma lunedì 21 agosto alle 18.50, con finestra per la semifinale prevista il giorno seguente, martedì 22, alle 20.25 e finale inserita nel calendario di questi mondiali per giovedì 24 agosto alle 21.50.



