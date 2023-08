Frane a Oyace, la strada regionale aperta dalle 5 alle 22

"Grazie alla concentrazione degli sforzi nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi da parte di tutte le imprese chiamate ad operare nei tratti della regionale 28 interessati dagli eventi dei giorni scorsi, sotto il coordinamento dei tecnici della Struttura interventi operativi della Protezione civile e della struttura Viabilità e opere stradali dell'assessorato regionale Opere pubbliche, territorio e ambiente, le finestre di chiusura previste per il pomeriggio di oggi - sabato 19 agosto - possono essere eliminate" e la strada resterà aperta fino alle ore 22. Lo comunica la Protezione civile regionale in relazione ai lavori seguiti alle due colate detritiche che si sono verificate il 14 agosto scorso a Oyace e al confine tra Oyace e Bionaz.

"Per ragioni di sicurezza durante le ore notturne (dalle ore 22 alle 5) la strada regionale rimarrà chiusa al traffico" ma "sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso". Sia domenica sia lunedì l'apertura della regionale avverrà quindi dalle 5 alle 22.

"Gli sforzi operativi - fa sapere la Protezione civile - si concentreranno ora sul ripristino della funzionalità idraulica del torrente Varere e del torrente Baudier in modo da poter quanto prima permettere la totale apertura della strada regionale, incluse le ore notturne. Le forze dell'ordine effettueranno periodici passaggi di controllo e presidio nei settori oggetto d'intervento soprattutto per verificare che il transito avvenga a velocità controllata poiché la strada non è perfettamente pulita a causa del transito dei mezzi d'opera che occasionalmente la percorrono".



