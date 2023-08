Confartigianato, manca il 57% della manodopera in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta è la seconda regione italiana in cui è più difficile reperire manodopera per le imprese: è del 57,1 per cento la quota di "lavoratori introvabili" nella regione alpina. E' quanto rileva Confartigianato in un rapporto nazionale sulla carenza di personale, da cui emerge "l'allarme degli imprenditori per un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali fino alle attività digitali e hi tech".

A livello italiano, nell'ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3 per cento di luglio 2022 al 47,9 per cento registrato a luglio 2023. Le maggiori difficoltà di reperimento si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5 per cento di personale difficile da trovare), nelle costruzioni (69,9 per cento), nella conduzione di impianti e macchinari (56,6 per cento). Tra le regioni, faticano più delle imprese valdostane a trovare dipendenti soltanto quelle del Trentino-Alto Adige, con il 61,6 per cento del personale di difficile reperimento.

Ma, secondo Confartigianato, "la scarsità di manodopera è un'emergenza in crescita ovunque: nell'ultimo anno, infatti, la quota di lavoratori difficili da trovare è salita di 9,1 punti nel Mezzogiorno, di 6,9 punti nel Centro, di 7,4 punti nel Nord-ovest e di 6,5 punti nel Nord-est".

Il difficile reperimento di personale, secondo Confartigianato, è dovuto per il 32,4 per cento dei lavoratori alla mancanza di candidati e per il 10,8 per cento all'inadeguata preparazione dei candidati.



