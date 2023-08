La funivia 125 posti che collega Cime Bianche Laghi a Plateau Rosà resterà chiusa per tutta la giornata a causa di un guasto tecnico. Lo comunica la Cervino spa.

"I lavori per il ripristino della linea - fa sapere la società che gestisce gli impianti - sono in corso di svolgimento. Sono regolarmente in funzione la telecabina e la funivia Breuil-Cervinia - Plan Maison e la telecabina Plan Maison - Cime Bianche Laghi".



