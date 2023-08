Vda aperta, ritardi nelle nomine dei supplenti a scuola

"I docenti valdostani, a oggi, restano in attesa di avere notizie sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico". Lo denuncia Valle d'Aosta aperta, che in una nota sottolinea come "le segreterie scolastiche e gli uffici della Sovrintendenza agli Studi" siano "in continuo affanno per la mancanza di personale" e vengano "conferiti nuovi incarichi di reggenza per l'anno scolastico 2023/2024 a nove dirigenti scolastici".

Per Valle d'Aosta aperta "ancora una volta questa maggioranza regionale e l'assessore Jean-Pierre Guichardaz sono in ritardo creando non pochi problemi ai docenti che, non avendo contezza del proprio futuro lavorativo e della sede in cui dovranno prestare servizio, si trovano ad affrontare difficoltà di tipo educativo e organizzativo".

"La scuola inizia il primo settembre e non conoscere il proprio destino a meno di quindici giorni da questa data vuol dire non potersi organizzare logisticamente, non potersi preparare con adeguata attenzione, non permettere ai dirigenti scolastici di formare i vari consigli di classe, creare difficoltà nell'assegnazione degli alunni in difficoltà", prosegue la nota.

"La politica affronti immediatamente questi annosi problemi, evitando di continuare ad addossare le colpe a politiche nazionali o caricando ulteriormente il personale già allo stremo e non valorizzato", conclude Vda aperta.



