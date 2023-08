Terremoti, scossa sulle Alpi svizzere avvertita in Valle d'Aosta

Nessun danno è stato segnalato al Corpo valdostano dei vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto che si è verificata nella tarda serata di ieri nel canton Vallese (Svizzera), a pochi chilometri dalla Valle d'Aosta.

Il sisma è stato registrato alle ore 23.10 e, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 2.6 (2.9 per il Servizio sismico svizzero) e una profondità di 7 chilometri (5). L'epicentro è in una zona montuosa nel territorio comunale di Bourg Saint Pierre (Svizzera) e la scossa è stata percepita in diverse località valdostane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA