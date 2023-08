Salute, la montagna per la riabilitazione cognitiva

Rafforzare le abilità cognitive, motorie e relazionali con la montagnaterapia. Il reparto di Geriatria dell'ospedale Beauregard di Aosta sta sperimentando una attività riabilitativa rivolta a persone con iniziale deterioramento neuro cognitivo: il principale strumento è l'attività motoria in montagna. I partecipanti sono 20.

"La montagna si conferma un contesto e una risorsa importante per il benessere e la salute, in modo trasversale rispetto all'età, alle condizioni fisiche, cognitive e sociali. Il progetto, a cui va tutto il nostro appoggio, dimostra ancora una volta lo stretto collegamento tra l'attività motoria in ambiente montano e il benessere fisico, mentale e emotivo", dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini.

"Per queste persone affrontare sempre nuovi percorsi di passeggiata, consultare il bollettino meteo, adattarsi ai cambiamenti necessari è di fatto un ottimo esercizio che stimola l'aspetto cognitivo, rende più consapevoli e rallenta il declino", commenta il primario di Geriatria, Franz De La Pierre.

La fase sperimentale del progetto si concluderà a ottobre.

