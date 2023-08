Pnrr: Zucchi, Governo Meloni ha salvato i progetti

"In questi giorni in molti territori il Pd, a livello locale insieme a chi governa con loro, sta raccontando che sono a rischio o non potranno più essere realizzate le opere previste nel Pnrr perché il Governo per incapacità ha tagliato dal Pnrr questi progetti. È l'esatto opposto. L'intervento del Governo ha salvato questi progetti".

Lo scrive, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi, aggiungendo: "La proposta di revisione, inviata alla Commissione europea, prevede la sostituzione della fonte di finanziamento per alcuni interventi, dalle risorse del Pnrr ad altre risorse, che tipicamente già finanziavano opere di rigenerazione e riqualificazione urbana, prima dell'approvazione del piano. Chi grida strumentalmente al definanziamento degli interventi, che prevedevano risorse già stanziate, dica dove era nel 2021, quando tutti questi progetti in essere confluirono magicamente nel Pnrr, scaricando sui singoli Comuni tutte le criticità e le incertezze dovute alle rigide ed intransigenti regole di rendicontazione del Pnrr. Lo spostamento di queste fonti di finanziamento , infatti, consentirà ai Comuni titolari di interventi stradali di continuare a realizzarli e di metterli a terra, anche se inammissibili all'interno del Pnrr e quindi eviterà la revoca".

