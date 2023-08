Ospedale, in quattro giorni 681 pazienti in Pronto soccorso

Tra il 12 e il 15 agosto al Pronto soccorso dell'ospedale di Aosta ci sono stati 681 accessi (649 nel 2022), l'86% dei quali codici bianchi e verdi. Nel dettaglio, il 12 agosto sono stati 176, il giorno dopo 162, il 14 agosto 186 e a Ferragosto 157.

I codici bianchi, cioè non critici, sono stati 204, i verdi (poco critico) 384 mentre 69 pazienti sono entrati in Pronto soccorso con un codice giallo e 15 rosso (molto critico). Per nove pazienti non è stato definito il codice di priorità.

Sui 157 accessi di Ferragosto (nel 2022 erano 156) gestiti nelle 24 ore, 2 erano codici rossi, 13 gialli, 92 verdi e 47 bianchi.

Tra le casistiche più numerose, in questi giorni "accanto agli anziani fragili e pluripatologici - dice il primario Stefano Podio - ci sono stati molti traumi da caduta in bicicletta e in generale molta traumatologia sportiva".

"Ci aspettavamo numeri alti come capita sempre all'apice della stagione estiva e ci siamo preparati per l'afflusso di residenti e turisti. La gestione - prosegue Podio - è stata facilitata dall'apertura di tutti i 18 posti letto dell'Admission room che è riuscita a contenere il boarding". Tra gli accessi di questi 4 giorni, 168 sono stati effettuati tramite ambulanza e 32 tramite elicottero.

"La nostra struttura sanitaria è stata in grado di rispondere efficacemente all'aumento di accessi durante il periodo di Ferragosto, grazie all'impegno del nostro personale e alla loro dedizione nel fornire cure di alta qualità a tutti i pazienti, e grazie anche ad alcune innovazioni organizzative, come l'Admission room", aggiunge il direttore Sanitario dell'Usl, Guido Giardini.



