Maxi condominio a Cervinia, Riesame "strategia del ricattino"

"A luglio 2022 è evidente come Colliard avesse già perfettamente chiaro l'intento di spingere l'attuazione del progetto 'the Stone' grazie una proposta di scambio di favori e che aveva previsto che tale proposta, rispetto a Cappelletti, sarebbe stata resa particolarmente allettante dal 'mettere in ballo' la chance di una vendita, finalmente dopo svariati anni di vana attesa, dell'area camper.

In particolare rivelavano in modo espresso la propria strategia del 'ricattino', ossia dell'allettare i membri della commissione edilizia prospettando dei vantaggi condizionati ad uno scambio di favori, come il 'chiudere mezzo occhio… spingere', stante il loro dichiarato 'bisogno di collaborazione', in primo luogo di quella di Cappelletti per la sua veste di massimo autorevole esperto della commissione edilizia". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame di Torino che hanno riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti di Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hone, e dell'architetto Valerio Cappelletti, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sul rilascio dei titoli per la realizzazione di The Stone, condominio alto 30 metri previsto a Cervinia nell'area dell'ex hotel Fosson.



