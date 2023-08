Maxi condominio a Cervinia, Riesame "mancata imparzialità"

"Sebbene l'imputazione sia formulata in modo semplificato, come se i 300.000 euro fossero una classica 'mazzetta' di contanti promessa in seno ad un patto corruttivo, è più che evidente la connessione 'sinallagmatica' tra lo scambio di promesse vantaggiose per ambedue le parti del rapporto amministrativo, in spregio ai doveri di imparzialità che devono presidiare i procedimenti della Pubblica amministrazione ed anche le fasi consultive rilevanti per i successivi provvedimenti decisori e ricognitivi". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame di Torino che hanno riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti di Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hone, e dell'architetto Valerio Cappelletti, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sul rilascio dei titoli per la realizzazione di The Stone, condominio alto 30 metri previsto a Cervinia nell'area dell'ex hotel Fosson. Per l'imprenditore i giudici hanno stabilito il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi delle imprese, mentre per il professionista il divieto temporaneo di esercitare pubblici uffici.



