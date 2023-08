Maxi condominio a Cervinia, Riesame "intreccio di interessi"

"Le indagini e il successivo contraddittorio tra le parti hanno consentito di accertare che, durante intercettazioni disposte per ipotesi di reati di fatturazioni per operazioni inesistenti, emergeva un rapporto di particolare cordialità ed intreccio di interessi tra Colliard e Cappelletti, tale da ingenerare il fondato timore che, dati i rispettivi ruoli e la evocazione delle somme di denaro ricordate, potesse essere in corto una articolata fattispecie corruttiva". E' quanto si legge nell'ordinanza del tribunale del Riesame di Torino che ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti di Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hone, e dell'architetto Valerio Cappelletti, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione sul rilascio dei titoli per la realizzazione di The Stone, condominio alto 30 metri previsto a Cervinia nell'area dell'ex hotel Fosson.



