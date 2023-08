Maxi condominio a Cervinia, "ex sindaco avallò il progetto"

L'ex sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, "si era mostrato favorevole al progetto e aveva sollecitato a predisporre quanto utile per avere una sollecita approvazione, prima della imminente scadenza del suo mandato e della giunta in carica". Lo ha dichiarato - secondo riportato nell'ordinanza del tribunale del Riesame - Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hone, impresa che voleva costruire un maxi condominio a Cervinia e che è indagato per corruzione dalla procura di Aosta.

Secondo i giudici si desume che Colliard, "ottenuto il benestare politico del sindaco" sperava di "riuscire ad entusiasmare velocemente i commissari per evitare che 'si facciano seghe mentali'". In un'intercettazione tra Ezio Colliard e il figlio Tiziano "i due lasciavano intuire - scrivono i giudici - che pure il sindaco aveva un conflitto di interessi su un albergo 'ereditato', rispetto al quale anche egli aveva ipotizzato di costruire una ' torre', fattore che l'avrebbe potuto invogliare a favorire 'the Stone' come apripista".

Secondo la vicesindaca Nicole Maquignaz, invece, l'allora sindaco "si era pubblicamente dichiarato perplesso dall'estetica dell'opera ma impossibilitato ad opporsi perché trattavasi di edilizia privata di cui al massimo si poteva controllare la regolarità e non aveva mai lamentato di aver subito pressioni".

