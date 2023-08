Paolo Griffa al Nazionale compie un anno, chantilly per tutti

Con una giornata di festa e buona cucina sarà celebrato un anno esatto dall'apertura di Paolo Griffa al Nazionale, in piazza Chanoux, ad Aosta. L'evento è in programma il 26 agosto ed è stato ribattezzato "Happy Birthday".

Il programma si apre alle 7 con una colazione d'autore: la pasticceria propone una linea di viennoiseries inedite firmate Paolo Griffa e Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia (selezione di 3 brioches e 2 cappuccini a 15 euro).

"Per celebrare con la città questo anno insieme" alle 16 sarà allestito un banchetto alle porte della pasticceria, dove saranno distribuiti chantilly a tutti. Seguirà l'aperitivo dalle 17.30 con drink firmati Dom Carella, uno dei bartender italiani più quotati (15 euro) e infine alle 20 cena a 4 mani con Matias Perdomo di Contraste Milano (aperitivo e 7 portate con vini 200 euro).



