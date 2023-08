Cisl contro Regione, "disparità di trattamento sul bonus"

In merito alla legge regionale 12/2023 (Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025) la Cisl scuola Valle d'Aosta "deplora il testo dell'articolo 55, che riguarda il riconoscimento dell'importo di 500 euro per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato, poiché è stato formulato in modo da creare irragionevole disparità di trattamento tra chi ha fatto ricorso contro l'Amministrazione scolastica regionale per ottenere il bonus e chi non ha presentato ricorso e, comunque, è stata formulato in modo tale da creare una pregiudiziale per il futuro per tutti i docenti precari". E' quanto si legge in una nota del sindacato, che aggiunge: "Inserire in legge la richiesta che i ricorrenti rinuncino al pagamento degli interessi e delle spese legali ed a futura qualsivoglia ulteriore pretesa sia un atto quantomeno offensivo nei confronti della categoria dei docenti precari: la Regione Valle d'Aosta stabilisce per legge che i docenti precari che hanno presentato ricorso per vedersi riconosciuto un diritto sancito dal giudice del lavoro debbano accollarsi le spese legali, benché il giudice del lavoro abbia disposto diversamente, ed è quantomeno incredibile imporre la rinuncia ad un eventuale futuro ricorso".

