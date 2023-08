Pont-Saint-Martin ricorda il bombardamento alleato del 1944

Il 23 agosto 2023 a Pont-Saint-Martin si celebreranno i settantanove anni dal tragico 23 agosto 1944. In quel giorno dalla base di Alesani scattò la Mission 522 degli alleati sul paese della bassa valle: lo scopo è la distruzione dei due ponti in muratura e il blocco delle strade all'interno del piccolo paese. Partirono 18 aerei bimotori che alle 17.30 sganciarono i propri ordigni su Pont-Saint-Martin: il bilancio fu di 130 morti, tra cui 40 bambini, quasi tutte vittime civili.

"Per ricordare quello che la popolazione di Pont-Saint-Martin ha subito e che oggi altre popolazioni subiscono ancora" il 23 agosto sono previste la commemorazione ufficiale e la santa messa alle 17.30 presso il camposanto di Pont-Saint-Martin. Nel pomeriggio dalle 14.30 fino alle 16.30 vi sarà l'apertura straordinaria della Casa Forte 'L Castel dove sono organizzate visite guidate all'antica dimora dei Signori di Pont-Saint-Martin, che ospita tra gli altri il Museo del Bombardamento. Il programma prevede inoltre alle 15, sempre presso la Casa Forte 'L Castel, il conferimento all'Amministrazione Comunale dell'attestato d'iscrizione all'Albo d'Onore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; a seguire sarà rappresentata "23 agosto" riflessione in musica in ricordo dei tanti bambini che persero la vita durante il bombardamento. Alle 21 nel la chiesa di Fontaney si terrà il concerto "Per non dimenticare" dell'Arsnova Orchestra Wind Ensemble.



