LavoraConNoi, Regione Vda assume 5 funzionari

E' stato pubblicato il bando per una procedura selettiva unica destinata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 funzionari (categoria/posizione D). Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d'Aosta nell'ambito della campagna #LavoraConNoi. Nel dettaglio l'amministrazione regionale ha necessità di assumere quattro persone che entreranno a far parte dell'organico della Giunta regionale e una persona da inserire nell'organico dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area). Le candidature devono pervenire esclusivamente online entro venerdì 8 settembre 2023.



