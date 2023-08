Inps Valle d'Aosta, attenzione ai tentativi di truffa

'Phishing, truffe telefoniche, 'falsi funzionari' che bussano alle porte delle abitazioni e pubblicità ingannevole: sono alcuni dei diversi pericoli a cui possono essere esposti i cittadini interessati dai servizi svolti dall'Inps.

Per questo l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha preparato un vademecum con consigli utili a difendersi da queste truffe, perpetrate tramite internet, e-mail, sms, app e social media.

Il phishing è una frode informatica che mira al furto dei dati sensibili. La modalità maggiormente diffusa è l'invio di false e-mail che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile.

L'Inps ricorda che l'invito ad effettuare le modifiche può avvenire esclusivamente accedendo alla propria area riservata 'My Inps' tramite identità digitale (Spid).

Sono state segnalate anche telefonate nel corso delle quali un finto operatore telefonico Inps chiede di conoscere i dati relativi alla posizione del singolo cittadino.

I tentativi di raggiro possono avvenire poi da parte di persone che, qualificandosi illegittimamente come funzionari dell'Inps, si presentano fisicamente presso l'abitazione dell'utente. L'Inps infatti non invia mai propri funzionari presso il domicilio privato degli utenti e assistiti.

Inoltre esistono società d'intermediazione finanziaria che pubblicizzano, tramite sms, prestiti sponsorizzati come "convenzionati" con l'Istituto, i cui siti non rimandano affatto ai benefici erogati istituzionalmente dall'Inps ai propri iscritti e pensionati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA