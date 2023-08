Frana a Oyace, apertura parziale della strada regionale

Dopo la frana dei giorni scorsi, il Comune di Oyace ha emesso un'ordinanza che prevede l'apertura parziale del traffico pedonale e veicolare della strada regionale 28 dalla località La Rissa in senso alternato, con traffico regolato dalla presenza di semafori posizionati in entrambi i sensi di marcia (dal km 14.300 al km 17.00). Gli orari di apertura sono: dalle 5 alle 8, dalle 10 alle 10.30, dalle 12 alle 13.30, dalle 15 alle 16 e dalle 18 alle 22. Nelle altre fasce orarie la strada regionale rimarrà chiusa per consentire i lavori. "La distribuzione delle finestre di apertura e di chiusura nell'arco della giornata si legge in una nota - potranno variare in funzione delle condizioni meteo e delle esigenze dei lavori sui cantieri aperti per ripristinare la regolare viabilità sulla regionale colpita nei giorni scorsi da colate detritiche".



