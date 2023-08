Cai, inagibile il rifugio Quintino Sella ai Rochers

Il rifugio Quintino Sella ai Rochers, nel massiccio del Monte Bianco, è al momento inagibile per un sospetto cedimento strutturale verso est, notato in quanto il pavimento non è più orizzontale: la porta interna è di conseguenza inutilizzabile e i letti sono notevolmente inclinati. Lo comunica il Cai di Torino, a seguito della segnalazione di due alpinisti.

"L'importanza storica del fabbricato e la probabile pericolosità della situazione che ci viene descritta richiedono una verifica professionale sul posto per una prima ipotesi di intervento", afferma il presidente del Cai Torino, Marco Battain.

Nei giorni scorsi la sezione del Club alpino italiano aveva dichiarato inagibile anche il tratto attrezzato della via ai Rochers per il rifugio stesso, in quanto gravemente danneggiato a causa di una frana.

Il rifugio, incustodito, si trova a 3.371 metri di quota, lungo la cresta sud ovest dei Rochers del Monte Bianco e risale al 1885, l'anno successivo alla morte di Sella. Sorge sul percorso di quella che dal 1872 al 1890 è stata l'unica via normale italiana (dal cosiddetto Sperone della Tournette), e ancor oggi la più diretta. I lavori di restauro del rifugio - il più storico dei quattro che portano il nome di Sella, principale artefice del Cai - sono stati avviati nel 2015.



