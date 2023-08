Rischio di nuove frane a Oyace, finestra di transito anticipata

Visti i temporali attesi, la Protezione civile ha deciso di anticipare alle ore 15 la "finestra" di un'ora - inizialmente prevista alle 19 - per il passaggio sulla strada regionale 28 per e da Oyace e per e da Bionaz, chiusa dopo le colate detritiche di lunedì scorso.

"Passata la prima fase più intensa della perturbazione - fa sapere la Regione - verrà valutata la possibilità di una nuova finestra tra le ore 21 e le ore 22 se la strada risulterà percorribile. La regionale verrà comunque chiusa nella notte. Al momento uomini e mezzi sono al lavoro per il ripristino della viabilità".

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta meteorologica e idrogeologica decretando una criticità per temporali e colate detritiche per le prossime 36 ore sulle dorsali di confine, verso il Piemonte, delle valli del Gran Paradiso, per estendersi a ovest - zona Monte Bianco - e a nord - sulle area di confine con Francia e Svizzera. Viene indicata una prima fascia oraria, con eventi più intensi, prevista dalle ore 16 alle ore 21 di oggi, con una ripresa nel corso della notte e in esaurimento nella mattinata di domani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA