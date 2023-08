Gaby, le elezioni comunali fissate per il 12 novembre

Le elezioni comunali di Gaby si svolgeranno domenica 12 novembre. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

I cittadini del comune della Valle del Lys saranno chiamati a votare per eleggere il sindaco, il vice sindaco e i nove consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio comunale.

Qualora nel primo turno di votazione si verifichi che i candidati sindaci ottengano un numero pari di voti, il turno di ballottaggio è in calendario per domenica 26 novembre.

L'attuale sindaco, Francesco Valerio, era stato eletto nel novembre 2018 come unico candidato, superando il quorum con il 69,98 per cento.

