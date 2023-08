Frane a Oyace, Segor: 'incide il cambiamento climatico'

"Il cambiamento climatico incide dal punto di vista della maggiore frequenza di questo tipo di fenomeni, per il fatto che si possono avere delle precipitazioni più intense, quindi concentrate in un lasso di tempo minore, con quantitativi importanti". Così all'ANSA il capo della Protezione civile regionale della Valle d'Aosta, Valerio Segor, sulle due colate detritiche che si sono verificate ad Oyace e Bionaz nella serata di lunedì 14 agosto a seguito di forti piogge, isolando alcune centinaia di persone, danneggiando una decina di auto parcheggiate e invadendo alcuni locali interrati.

"L'innalzamento delle temperature - spiega Segor - fa sì che ci sia una maggiore energia nell'atmosfera, con la possibilità di un maggiore quantitativo di umidità e concentrazione di precipitazioni, magari molto intense in tempi ristretti: da questo punto di vista sono le situazioni peggiori da dover gestire". Inoltre, aggiunge, il "progressivo innalzamento delle temperature, visto come media, non sulla singola giornata, sta progressivamente facendo innalzare la quota del permafrost", il terreno sempre gelato presente nel sottosuolo sia in montagna sia alle alte latitudini, "che fino a oggi ha permesso di trattenere nelle testate dei bacini il materiale. Invece questa situazione le rende più facilmente erodibili, come quelle zone che nel frattempo sono andate incontro a deglacializzazione.

Quindi liberano al di sotto tanti detriti, che possono essere facilmente trasportati a valle".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA