Frane a Oyace, strada presto ripulita ma pesa l'incognita maltempo

"La possibilità di ritornare ad avere la strada aperta fintanto che non abbiamo i torrenti sistemati è legata ad eventuali allertamenti meteorologici per possibili temporali, e quindi a possibili fenomeni di colate.

Per questo non può essere data la riapertura immediata: magari ci saranno delle limitazioni dal punto di vista gestionale a tutela dell'incolumità dell'utenza stradale". Così all'ANSA il capo della Protezione civile regionale della Valle d'Aosta, Valerio Segor, sulle due colate detritiche che si sono verificate ad Oyace e Bionaz nella serata di lunedì 14 agosto a seguito di forti piogge, isolando alcune centinaia di persone, danneggiando una decina di auto parcheggiate e invadendo alcuni locali interrati.

Da ieri le due località dell'alta Valpelline non sono più isolate grazie a delle 'finestre' che consentono di spostarsi a chi ha necessità (oggi, dopo quella tra le ore 7 e le 8, sono previste anche alle 12-13 e alle 19-20). Entro sera - prevede Segor - terminerà la pulizia della strada regionale e dell'attraversamento dei due torrenti, mentre ci vorranno alcune settimane per sistemare gli alvei dei corsi d'acqua. Le due colate si erano verificate già all'inizio dell'agosto 2022.

Intanto a Oyace "è stato ripristinato il sistema di monitoraggio sul torrente Baudier, che in caso di colata va ad accendere dei semafori sulla strada". Al confine tra Oyace e Bionaz, "nella zona del torrente Varere, la situazione è un po' più complessa. Il materiale che era fuoriuscito un anno fa - spiega Segor - era stato lasciato nei prati per essere impiegato dall'assessorato all'Agricoltura in un intervento di sistemazione e protezione da ulteriori eventi. I lavori erano in procinto di partire, ma ora al materiale che c'era se n'è aggiunto altro".

