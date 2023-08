Frane a Oyace, il sindaco di Bionaz "ora risolvere il problema"

"Dopo che la stessa frana è caduta due volte in un anno, ora non credo che si possa più parlare di evento straordinario, credo si debba risolvere il problema".

Così il sindaco di Bionaz, Valter Nicase, dopo la colata detritica caduta la sera di lunedì scorso dal torrente Varere, al confine tra il suo comune e quello di Oyace, sulla strada regionale 28. Lo stesso evento si era verificato nei primi giorni dell'agosto 2022.

Nicase fa riferimento al progetto regionale, che aveva potuto visionare "la scorsa primavera", di "realizzare un vallo appena a monte della strada". Ma è aperto a qualsiasi soluzione "che possa darci un po' di tranquillità".

"Noi - sottolinea il primo cittadino - abbiamo bisogno di certezze. Non possiamo perdere una settimana in questo periodo, al culmine della stagione turistica. L'abbiamo persa l'anno scorso, la perdiamo ancora quest'anno. In questo momento il paese è vuoto: per noi che lavoriamo due mesi l'anno è un danno enorme".

Al momento, spiega Nicase, "si sta lavorando per far tornare l'acqua del torrente Varere nel suo alveo" e "la strada è libera", con il passaggio consentito solo in alcune 'finestre'.





