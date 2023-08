Courmayeur colma di turisti, 'evitare lo spreco d'acqua'

In occasione del Ferragosto, la cittadina di Courmayeur moltiplica il suo numero di abitanti, con le seconde case che tornare a riempirsi e gli alberghi che registrano grandi numeri.

Il Comune è ora alle prese con la scarsità d'acqua. "In ragione delle alte temperature e dell'importante presenza turistica - scrive l'amministrazione in un avviso - si chiede gentilmente di evitare lo spreco d'acqua potabile. In particolare, giardini e orti dovranno essere irrigati solo nelle ore notturne".

