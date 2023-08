Botte alla compagna, arrestato aostano

La polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia un aostano, di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. I fatti risalgono a lunedì 14 agosto, quando i vicini di casa della coppia hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito le urla della donna provenire dalla strada.

Tra i due era scoppiata una discussione e lui l'aveva colpita con un pugno al volto. La donna è riuscita a fuggire in strada, ma l'uomo ha iniziato a inseguirla. In pochi minuti sono arrivati sul posto gli agenti della volante, che lo hanno fermato e arrestato. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida. La procura ha chiesto la custodia in carcere.

La donna, che aveva un occhio tumefatto, ha raccontato ai poliziotti che le violenze andavano avanti da tre anni.

