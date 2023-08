Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in tarda mattinata nei pressi della croce del Piccolo San Bernardo (La Thuile) per il recupero di un escursionista scivolato per una decina di metri in una galleria a sviluppo verticale, utilizzata nel periodo della seconda guerra mondiale. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Sav e riportato in superficie. Per lui nessuna ferita ma solo un grande spavento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA