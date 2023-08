Sbancamento abusivo, scoppia la polemica a Cogne

E' polemica a Cogne a seguito di uno sbancamento abusivo avvenuto nei pressi delle baite di Ecloseur, nel vallone del Grauson. A denunciare la vicenda è stato il comitato "Salviamo il Vallone di Grauson". Anche il Comune di Cogne ha preso posizione, definendo l'intervento come "abusivo e illegittimo" e segnalandolo alle forze dell'ordine che hanno effettuato un sopralluogo: l'amministrazione comunale ha quindi ribadito la sua contrarietà alla costruzione di una strada nel vallone.

Il Consorzio di miglioramento fondiario 'Prés de St.Ours' ha preso le distanze "da tale gesto ritenendo questo modo di operare assolutamente inaccettabile". "Il Direttivo del consorzio - si legge in una nota - lavora da sempre per il mantenimento e quando possibile per il miglioramento del territorio e del paesaggio agricolo di Cogne, sempre rispettando le regole ed in accordo con l'amministrazione pubblica. Il consorzio ritiene comunque importante il prosieguo della progettazione avviata in accordo con l'amministrazione comunale al solo fine di raggiungere le vasche di carico e l'opera di presa per gli interventi di manutenzione e per l'uso di antincendio a favore di tutta la comunità".



