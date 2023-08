'L'Italia vincente', è partita la campagna di Fratelli d'Italia

E' partita da Courmayeur la campagna "L'Italia vincente" promossa da Fratelli d'Italia per raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni.

L'iniziativa si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. "Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni e i principali centri di villeggiatura in montagna per comunicare i primi risultati raggiunti dall'esecutivo" si legge nella presentazione.

Il resoconto dell'attività svolta dall'Esecutivo è contenuto nel pieghevole "L'impegno del governo Meloni", nel quale tornano anche i "cruciverba patrioti", con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

"Erano in tanti a scommettere contro l'Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza, Fratelli d'Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani", si legge nell'incipit del pieghevole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA