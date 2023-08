Laurea in Infermieristica, ancora posti disponibili ad Aosta

Ci sono ancora posti disponibili per il Corso di laurea triennale in infermieristica nella sede di Aosta, presso l'"ex maternità", in via Saint Martin de Corléans 248. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta sottolineando che ad oggi si sono preiscritti 21 studenti sui 30 posti attivati con la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2023/2024.

Per iscriversi al test nazionale delle professioni sanitarie c'è ancora tempo fino alle 15 del 21 agosto. Per chi vuole studiare nella sede di Aosta è semplicemente necessario inserirla come prima scelta (sulle tre da opzionare).

"L'opportunità di studiare Infermieristica in Valle, aperta ai residenti in Valle e non, è frutto di un protocollo d'intesa - è spiegato in una nota - rinnovato ogni 3 anni, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Università degli Studi di Torino e Usl.

L'obiettivo è potenziare il personale sanitario del Servizio sanitario regionale sulla base di una programmazione dei fabbisogni aggiornata ogni anno".

Per accedere al primo anno i candidati dovranno sostenere un test nazionale di ammissione previsto per il 14 settembre a Torino. La procedura della preiscrizione è solo online accedendo al portale www.unito.it.

I requisiti di ammissione al Corso di laurea sono il diploma di Scuola superiore e il superamento del test. Non è prevista la prova di accertamento di lingua francese.



