Golf for Parkinson, si gioca ai piedi del Monte Bianco

Farà tappa il 16 agosto in val Ferret, ai piedi del Monte Bianco, il torneo "Golf for Parkinson", un percorso di golf che tocca sette circoli italiani per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia di Parkinson. Valido come 62/o Camoscio d'oro-Trofeo Marone Cinzano, l'appuntamento golfistico a coppie è organizzato dal Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. In palio la qualificazione alla finale del circuito che si svolgerà il 4 novembre nel Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, in provincia di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA