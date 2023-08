GiocAosta da record, 35.000 presenze per la 15/a edizione

Quattro giorni, 50 ore di apertura, oltre 7.700 prestiti della ludoteca e 4.000 iscritti alle attività, centinaia di appuntamenti in decine di luoghi in tutta la città, più di 35.000 presenze: sono i numeri della quindicesima edizione di giocAosta, che si è chiusa questa sera in piazza Chanoux ad Aosta.

"Superati tutti i record delle edizioni precedenti - si legge in una nota - per una festa che si è affermata come il principale appuntamento dell'estate ludica italiana. La manifestazione ha confermato il suo ruolo centrale nell'estate valdostana: il tutto in un clima di festa che ha coinvolto tutta la città, partendo dal centro storico e irradiandosi tra le vie e le piazze, i monumenti e gli spazi della vita quotidiana".

"Quello di cui siamo orgogliosi - spiega il coordinatore dell'evento, Davide Jaccod - è che nonostante i numeri ancora in crescita giocAosta riesca a conservare il proprio spirito: quello di un luogo di festa e di incontro, che usa il gioco per creare relazioni. Sempre più ci accorgiamo che intorno a giocAosta si sta creando una comunità, che si incontra anno dopo anno e che accompagna l'evoluzione del nostro progetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA