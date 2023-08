Ferragosto, sole al mattino e poi pioggia in Valle d'Aosta

"Al mattino cielo poco nuvoloso con cumuli in formazione in montagna da fine mattinata. Dal primo pomeriggio cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulle dorsali alpine sud, est e nord, con primi rovesci sparsi da metà pomeriggio, localmente anche temporaleschi; ancora poco od al più irregolarmente nuvoloso nelle vallate". Sono le previsioni per martedì 15 agosto dell'Ufficio meteorologico della Regione Valle d'Aosta. I venti saranno tra deboli e moderati, le temperature stazionarie con le massime in lieve aumento in montagna.

