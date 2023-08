Si ribalta con l'auto nella scarpata, ferito pastore

Un uomo di 38 anni di Villeneuve è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto stamane a Pré-Saint-Didier, in frazione Elevaz. Era alla guida di un fuoristrada quando ha perso il controllo del veicolo: il mezzo è uscito dalla poderale e si è ribaltato in una scarpata. Sul posto il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino valdostano e il 118 in elicottero. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.

L'uomo, con la sua famiglia, gestisce l'alpeggio di Youlaz, dove oggi è in corso la transumanza dei manzi provenienti da Plan Praz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA