Scuola, conferiti gli incarichi di reggenza a nove dirigenti

La Sovraintendenza agli studi ha conferito gli incarichi di reggenza per l'anno scolastico 2023/2024.

I nove dirigenti scolastici disposti a guidare, oltre al proprio istituto, anche altre scuole in reggenza, sono stati individuati a seguito della pubblicazione dell'avviso e a conclusione delle procedure di mobilità interregionale e dei pensionamenti.

Gli istituti comprensivi sono cinque: 'E. Reinotti' di Pont-Saint-Martin (dirigente reggente Barbara Buscaglione), 'L.

Barone' di Verrès (Luca Barbieri), 'Unité Mont Emilius 1' di Nus (Francesco Lo Baido), 'J.B. Cerlogne' di Saint-Pierre (Gabriella Sottile) e 'M. I. Viglino' di Villeneuve (Emanuela Bobbio).

Le scuole superiori sono quattro, tre in più dell'anno scorso: Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès (dirigente reggente Antonella Dallou), Liceo delle scienze umane e scientifico 'R. M. Adelaide' di Aosta (Giovanni Peduto), Istituto tecnico e professionale regionale 'C. Gex' di Aosta (Cristiana Marchesini), Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale 'I. Manzetti' di Aosta (Elena Grosso).

Lo scorso dicembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento delle procedure concorsuali per la dirigenza scolastica. "Il ministero dell'Istruzione e del merito, più volte sollecitato, - fa sapere in una nota l'assessorato regionale del Sistema educativo - ha comunicato che le procedure concorsuali dovrebbero uscire probabilmente entro la fine dell'estate. Se questa tempistica fosse rispettata, sarebbe sicuramente possibile per la nostra Regione avviare il concorso in tempi brevi e concludere tutte le operazioni entro la fine del 2023/2024".



