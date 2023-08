L'indebitamento delle famiglie cresce anche in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta è tredicesima nella graduatoria delle regioni italiane con il più alto indebitamento medio delle famiglie nei confronti delle banche. Al 31 dicembre 2022, nella regione alpina il dato ammonta a 17.115 euro, in crescita del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente. In termini assoluti, la cifra supera di poco il miliardo di euro.

E' quanto elaborato dall'ufficio studi Cgia di Mestre su dati Banca d'Italia e Istat.

A livello medio nazionale, l'indebitamento medio per famiglia è di 22.710 euro, in aumento del 3,5 per cento rispetto al 2021.

Nel Nord-ovest il dato ammonta a 26.585 euro (+3,5 per cento).

Le regioni con il valore più alto sono Lombardia (29.594), Trentino-Alto Adige (29.587) e Lazio (27.518), quelle con l'indebitamento delle famiglie inferiore Calabria (11.312), Basilicata (12.101) e Molise (13.048).

Una situazione che per la Cgia apre scenari preoccupanti sul fronte dell'usura, sebbene il numero delle denunce alle forze dell'ordine di questo reato sia da tempo in calo.



