Un pilota di parapendio è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente avvenuto stamane al Pavillon du Mont Fréty, a circa 2.200 metri di quota, nel comune di Courmayeur.

Per cause da stabilire, durante la fase di decollo l'uomo è caduto al suolo.

Le sue condizioni sono in fase di accertamento da parte dei sanitari. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano.



