Anziana trovata morta nel lago di Maen a Valtournenche

Il corpo di una donna di 80 anni di Chatillon, Maria Teresa Ducler, è stato recuperato nella serata di ieri nel lago di Maen, a Valtournenche. A chiamare i soccorsi, vedendo il cadavere nelle acque, è stata una persona che si trovava in zona.

Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent. Si esclude l'intervento di terze persone nella morte dell'anziana e gli investigatori sono al lavoro per accertare se si sia trattato di un incidente - la donna potrebbe essere scivolata accidentalmente in acqua dal bordo del lago - o di un gesto anticonservativo. La salma si trova a Valtournenche, in attesa del medico legale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA