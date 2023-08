Torna festival In-Trecci, "le voci dei territori"

Torna il Festival "In-trecci. Le voci dei territori", nato dalla collaborazione tra la testata Aostasera.it e il podcast Passaggi a Nord Ovest. L'appuntamento è dal primo al 3 settembre nel borgo di Bard e ad Arnad. Al centro della rassegna ci sarà il tema del viaggio con il titolo "Nessun luogo è lontano".

"Nel Festival proviamo a tracciare dei possibili nuovi modi di vivere e seguire le tracce. Parliamo di linguaggi e innovazione.

Parliamo di turismo lento e sostenibile. Parliamo di cultura che viene dal basso, dai popoli che percorrono il mondo lasciando una traccia. Vogliamo intrecciare esperienze e tradizioni, storie passate e progetti per il futuro" spiegano gli organizzatori.

Innanzitutto i partecipanti saranno invitati ad esplorare il territorio camminando lungo alcuni tratti della Via Francigena e del Cammino Balteo (escursioni gratuite e precedute da una meditazione mindfulness). Il programma prevede il primo settembre, alle 17,30, nel giardino del Municipio di Bard, il workshop "Empatia digitale, empatia della voce e relazione che si crea attraverso le storie"; a seguire concerto del gruppo Radio Corriere Swing, mentre alle 21 nel giardino del castello di Château Vallaise di Arnad andrà in scena lo spettacolo "Un manifesto, un trattato e una denuncia" della compagnia teatrale Palinodie. Sabato 2 settembre, alle 11 nel giardino del Municipio di Bard, si terrà un workshop dedicato ai podcast e alle 16 si entra nel vivo degli incontri con il panel "L'Italia dei cammini: riscoperta e promozione dei territori"; a seguire Sara Poma e Sofia Borri presenteranno il podcast "Figlie", dedicato al dramma dei desaparecidos argentini. La giornata si chiuderà alle 21, nel giardino del Municipio di Bard, con l'incontro "Sulle rotte del mondo" a cui parteciperanno, tra gli altri, Cecilia Strada e la giornalista Elisa Dossi (RaiNews24).

Infine il programma di domenica 3 settembre si aprirà alle 10, nel giardino del Municipio di Bard, con il panel "Intelligenza artificiale, giornalismo e innovazione: esperienze didattiche a confronto". Alle 15.30 si discuterà di "Montagna e comunità viste dall'informazione locale". Il festival si chiuderà alle 17.30 a Château Vallaise di Arnad.



